Polizeidirektion Landau / Germersheim - Beleidigungen durch ...

Germersheim - Beleidigungen durch mehrere Kinder

Germersheim - Am Samstagnachmittag um 16:40 Uhr beleidigten mehrere Kinder mehrere Passanten in der Bismarckstraße in Germersheim. Weitere Geschädigte werden gebeten, sich bei der Polizei Germersheim unter der 07274-9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.

