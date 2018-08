Polizeidirektion Landau / Germersheim/Bellheim - Drei Personen ...

Germersheim/Bellheim - Drei Personen ohne Führerschein unterwegs

Germersheim/Bellheim - Drei Fahrzeugführer ohne Fahrerlaubnis wurden am Donnerstag in Germersheim und Bellheim festgestellt. Zwei der Autofahrer hatten Führerscheine aus europäischen Nachbarländern dabei. Da ihnen in Deutschland jedoch bereits die Fahrerlaubnis entzogen wurde, sind die ausländischen Fahrerlaubnisse in der Bundesrepublik nicht gültig. Außerdem wurde ein Rollerfahrer aufgrund eines nicht geschlossenen Helmgurtes kontrolliert. Eine Überprüfung ergab, dass auch ihm bereits die Fahrerlaubnis entzogen wurde. Gegen alle drei Männer wurden Strafverfahren eingeleitet.

