Polizeidirektion Landau / Germersheim - Besuch des ...

Germersheim - Besuch des Mittelaltermarktes endet in Zelle

Germersheim - Zwei Polizeibeamte wurden am Donnerstagabend gegen 22.30 Uhr von einem Zeugen zum Mittelaltermarkt gerufen, da zwei Parteien in Streit geraten waren. Ein 30 jähriger Mann aus Germersheim, welcher in den Streit involviert war, konnte von den eingesetzten Polizisten jedoch nicht beruhigt werden. Dieser hatte im Verlauf des Abends erheblich dem Alkohol zugesprochen und konnte den Anweisungen der Beamten nicht mehr Folge leisten. Da er trotz mehrfacher Aufforderung das Gelände nicht verlassen wollte, musste er letztlich bis zur Nüchternheit die Nacht in der Zelle verbringen.

