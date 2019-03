Polizeidirektion Landau / Germersheim: Brennender Baum durch ...

Germersheim: Brennender Baum durch Feuerwehr gelöscht

Germersheim - Weil in der Jägerstraße ein hohler Baum am Straßenrand brannte, musste am Sonntagabend die Freiwillige Feuerwehr Germersheim mit acht Einsatzkräften ausrücken. Da eine Selbstentzündung ausgeschlossen werden kann, ist davon auszugehen, dass der Brand gelegt wurde. Zeugenhinweise werden bei der Polizeiinspektion Germersheim unter 07274/958-0 entgegengenommen.

