Polizeidirektion Landau / Germersheim - Diebstahl aus PKW

Germersheim - Diebstahl aus PKW

Germersheim - Am Samstag wurde aus einem PKW, welcher in der Wörthstraße in Germersheim auf einem Anhänger abgestellt war, das Lenkrad sowie Teile der Innenverkleidung im Gesamtwert von etwa 1.000 Euro entwendet. Täterhinweise liegen keine vor. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Germersheim unter der 07274-9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de.

