Polizeidirektion Landau / Germersheim - Einbruch in ...

Germersheim - Einbruch in Vereinsheim des Vogelschutzvereines

Germersheim - In der Nacht von Montag auf Dienstag brachen bisher Unbekannte den herabgelassenen Rollladen des Vereinsheimes in der Straße "Am Vogelpark" auf. Die dahinter liegende Scheibe wurde eingeschlagen. Aus dem Innern des Vereinsheimes nahmen die Einbrecher eine Kasse mit Kleingeld in Höhe von 10 Euro mit. Der Sachschaden beträgt 800 Euro.

