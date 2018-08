Polizeidirektion Landau / Germersheim - Eingeschlagene ...

Germersheim - Eingeschlagene Fensterscheiben an Universität

Germersheim - Ein Sachschaden von zirka 4500 Euro entstand durch Beschädigungen an einem Gebäude der Universität in Germersheim. Im Laufe des vergangenen Wochenendes schlugen bisher unbekannte Personen fünf Fensterscheiben ein. In den letzten Monaten wurden immer wieder Sachbeschädigungen auf dem Universitätsgelände angezeigt. Zeugen, welche die Tat beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Germersheim unter 07274/958-0 zu melden.

