Polizeidirektion Landau / Germersheim - Fahrraddiebe auf ...

Germersheim - Fahrraddiebe auf frischer Tat erwischt

Germersheim - Am frühen Sonntagmorgen teilte ein aufmerksamer Bürger um 02:14 Uhr bei hiesiger Dienststelle mit, dass er am Bahnhof in Germersheim verdächtige Geräusche wahrnehmen würde, als ob Fahrradschlösser geknackt würden. Im Nahbereich konnten drei Jugendliche mit Fahrrädern festgestellt werden. Während der Kontrolle verwickelten sich die Jugendliche in Widersprüche und gaben letztendlich zu, die Fahrräder entwendet zu haben. Die drei Jugendliche wurden im Anschluss an ihre Eltern überstellt. Weiterhin wurde ein Strafverfahren gegen sie eingeleitet.

OTS: Polizeidirektion Landau newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117686 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117686.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau Polizeiinspektion Germersheim Telefon: 07274-958-0 www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.