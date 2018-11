Polizeidirektion Landau / Germersheim: Geldbörse entwendet

Germersheim: Geldbörse entwendet

Germersheim - Wieder einmal machten sich Diebe die günstige Gelegenheit zunutze, als die Geschädigte am 16.11.2018, gegen 16:30 Uhr ihre Handtasche während ihres Einkaufs in einem Germersheimer Supermarkt unbeaufsichtigt beließ. Aus eben dieser Handtasche entwendeten der oder die unbekannten Täter eine Geldbörse nebst gesamtem Inhalt. Die Polizei rät dringend, bei Einkäufen Wertsachen in verschlossenen Taschen am Körper zu behalten.

OTS: Polizeidirektion Landau newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117686 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117686.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Germersheim 07274/9580 pigermersheim@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.