Polizeidirektion Landau / Germersheim - Jugendlicher ...

Germersheim - Jugendlicher Autofahrer verursacht Verkehrsunfall

Germersheim - Ca. 20000 Euro Sachschaden sind die Folge eines Verkehrsunfalls am Samstagabend in der Theodor-Heuss-Straße Einmündung Konrad-Adenauer-Straße in Germersheim. Ein 14 Jähriger hatte sich am Abend das Auto seiner Familie ausgeliehen, um mit einem 16 jährigen Freund eine Spritztour zu unternehmen. Beim Abbiegevorgang verlor der 14 jährige Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug und prallte gegen ein geparktes Fahrzeug. Weder der jugendliche Fahrer noch sein Beifahrer wurden durch den Unfall verletzt.

