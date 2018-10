Polizeidirektion Landau / Germersheim - LKW Unfall auf B9

Germersheim - LKW Unfall auf B9

Germersheim - Am 04.10.2018 befuhr ein 47-jähriger LKW Fahrer die B9 in Fahrtrichtung Süden. Kurz vor der Ausfahrt Germersheim Nord verlor der LKW Fahrer gegen 14 Uhr aufgrund eines technischen Defekts am Fahrzeug die Kontrolle und kam von der Fahrbahn ab. Dort überschlug sich dessen LKW, wodurch der Fahrer schwer verletzt wurde. Die Bergung des LKWs dauerte bis ca. 19 Uhr. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme und Bergungsmaßnahmen kam es auf der B9 zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt.

