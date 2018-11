Polizeidirektion Landau / Germersheim - Schlägerei am Königsplatz

Germersheim - Schlägerei am Königsplatz

Germersheim - Am Sonntagmorgen gegen 03:00 Uhr wurden zwei Männer aufgrund von Streitigkeiten aus einer Diskothek am Königsplatz in Germersheim verwiesen. Nach dem Verlassen der Diskothek schlugen die beiden Männer aufeinander ein. Beim Versuch die beiden Schläger voneinander zu trennen, wurden zwei Unbeteiligte leicht verletzt. Vor dem Eintreffen der Polizei flüchteten die beiden Schläger in unbekannte Richtung. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Germersheim unter der 07274-9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.

