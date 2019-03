Polizeidirektion Landau / Germersheim - Unfall durch verlorene ...

Germersheim - Unfall durch verlorene Ladung

Germersheim - Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer verlor, auf der B9 in Höhe Germersheim Mitte, ein ca. 10 Kilo schweres Holzstück welches mit einem Edelstahlblech verkleidet war. Ein Autofahrer der in Richtung Karlsruhe unterwegs war, konnte dem Gegenstand nicht mehr ausweichen und beschädigte dadurch sein Fahrzeug. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Germersheim telefonisch unter 07274/958-0 oder per Mail unter pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

