Polizeidirektion Landau / Germersheim - Unfallflucht

Germersheim - Unfallflucht

Germersheim - Von Donnerstag, den 7.3.2019, auf Freitag, den 8.3.2019, beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Friedrich-Ebert-Straße in Germersheim ein am Fahrbahnrand stehendes Fahrzeug. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, wurde die Unfallörtlichkeit verlassen.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Germersheim telefonisch unter 07274/958-0 oder per Mail unter pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

Polizeidirektion Landau Polizeiinspektion Germersheim Telefon 07274/958-0 pigermersheim.presse@polizei.rlp.de www.polizei.rlp.de/pd.landau