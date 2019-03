Polizeidirektion Landau / Germersheim - Verkehrskontrollen im ...

Germersheim - Verkehrskontrollen im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Germersheim

Germersheim - Am vergangenen Donnerstag wurden in Weingarten, aus Richtung Lustadt kommend, Verkehrskontrollen durchgeführt. Hierbei konnten zwei "Gurtmuffel" festgestellt werden. Weiterhin wurde ein Geschwindigkeitsverstoß mit 69 km/h gemessen.

Aufgrund von Bürgerbeschwerden erfolgten zudem Durchfahrtskontrollen in der Friedhofstraße in Bellheim. In der nur für Anlieger freigegebenen Straße konnten 13 Fahrzeuge festgestellt werden, welche unberechtigt die Straße befuhren. Die jeweiligen Fahrzeugführer wurden entsprechend verwarnt.

OTS: Polizeidirektion Landau newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117686 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117686.rss2

Polizeidirektion Landau Polizeiinspektion Germersheim Telefon 07274/958-0 pigermersheim.presse@polizei.rlp.de www.polizei.rlp.de/pd.landau