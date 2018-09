Polizeidirektion Landau / Germersheim - Verkehrsunfall ...

Germersheim - Verkehrsunfall verursacht und geflüchtet

Germersheim - Am Montag in der Zeit von 11.30 bis 11.45 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem LIDL Parkplatz im Ludwigsring in Germersheim. Ein bis dato unbekannter Verursacher hatte beim Ein-/Ausparken eine geparkte Mercedes A Klasse beschädigt. Der Sachschaden wird auf zirka 2000 EUR beziffert. Hinweise auf den Verkehrsunfallverursacher liegen bis dato keine vor.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Germersheim telefonisch unter 07274/9580 oder per Mail unter pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen

