Polizeidirektion Landau / Germersheim - Versuchter Einbruch in ...

Germersheim - Versuchter Einbruch in ein Einfamilienhaus

Landau - Im Tatzeitraum vom 15.02.18, 12 Uhr bis zum 18.02.18, 10 Uhr versuchte ein unbekannter Täter in ein Einfamilienhaus in der Straße "Im Kleinrhein" in Germersheim einzubrechen, indem er auf einen Gartentisch stieg um auf den Balkon des Hauses zu gelangen. Bei diesem Versuch scheiterte er jedoch. An Glasverkleidung des Balkons und dem Gartentisch entstand Sachschaden in Höhe von 300 Euro. Zeugen, welche die Tat beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizei Germersheim unter 07274-9580 oder per Mail unter pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.

OTS: Polizeidirektion Landau newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117686 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117686.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Germersheim Michaela Mack Telefon: 07274/958-120 www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.