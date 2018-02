Polizeidirektion Landau / Germersheim - Zwei Einbrüche in ...

Germersheim - Zwei Einbrüche in Garage und Wohnhaus

Germersheim - Werkzeuge im Gesamtwert von 300 Euro wurden in der Nacht von Samstag auf Sonntag aus einer Garage in der Langgewannstraße in Germersheim entwendet. Hierzu drückten bislang unbekannte Täter das elektrische Geragentor hoch und gelangten so in die Garage. Im gleichen Tatzeitraum wurde in die Garage eines angrenzenden Grundstücks in der Sollachstraße ebenfalls eingebrochen. In diesem Fall gelangten die Täter durch das Aufhebeln einer Verbindungstür in das Wohnhaus. Hieraus wurden zwei Kisten Sekt unbekannter Marke entwendet. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor. Zeugen, welche die Tat beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizei Germersheim unter 07274-9580 oder per Mail unter pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.

