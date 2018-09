Polizeidirektion Landau / Geschädigter gesucht nach ...

Geschädigter gesucht nach alkoholbedingtem Verkehrsunfall

Edenkoben - Die Polizei Edenkoben sucht nach dem Besitzer eines roten Fahrzeugs, welches in der Nacht von Freitag, 21.09.18 auf Samstag, 22.09.18 durch einen 55 jährigen Fahrzeugführer aus dem Raum Karlsruhe beschädigt wurde. Der stark beschädigte Pkw Mitsubishi des Mannes konnte gegen 02:10 Uhr in Edenkoben im Industriegebiet festgestellt werden. Am Pkw befanden sich rote Lackanhaftungen, die darauf schließen lassen, dass der Mann ein rotes Fahrzeug touchiert haben muss. Angaben dazu konnte der Mann aufgrund seiner Alkoholisierung nicht mehr machen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab 1,91 Promille. Eine Blutprobe wurde angeordnet, der Führerschein des Mannes sichergestellt. Strafverfahren wurden eingeleitet.

Geschädigte und Zeugen, die Hinweise zum genannten Fall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Edenkoben unter der Tel.: 06323-9550 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an: Poizeiinspektion Edenkoben Telefon: 06323-9550

