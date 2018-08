Polizeidirektion Landau / Geschwindigkeitskontrolle - ...

Geschwindigkeitskontrolle - Schnellster fuhr 80 Stundenkilometer

Wörth am Rhein - In der Hagenbacher Straße wurde am Donnerstag, dem 30.08.18, von 13.00 bis 14.00 Uhr, die innerörtliche Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h überwacht. Es ergaben sich 14 Verstöße bei 51 gemessenen Fahrzeugen. Die Höchstgeschwindigkeit betrug 80 km/h.

