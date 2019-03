Polizeidirektion Landau / Godramstein : Pkw kommt von ...

Godramstein (B 10): Pkw kommt von Fahrbahn ab und überschlägt sich

Landau-Godramstein - Am 13.03.2019, gegen 18:15 Uhr, kam zwischen den Anschlussstellen LD-Godramstein und Birkweiler, ein 31- jähriger Fahrzeugführer eines BMW 3er, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn nach rechts von der Fahrbahn ab. Der PKW überschlug sich mehrfach und wurde zurück auf die Fahrbahn geschleudert, wo er auf dem Dach liegen blieb. Der 31- Jährige wurde aufgrund seiner Verletzungen stationär in einem umliegenden Krankenhaus aufgenommen. Die auf dem Beifahrersitz befindliche Ehefrau und ein auf dem Rücksitz befindliches Kleinkind wurden durch den Überschlag leicht verletzt und wurden zur Sicherheit zwecks Begutachtung ebenfalls ins Krankenhaus verbracht. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Das Fahrzeug musste geborgen und abgeschleppt werden. Für die Unfallaufnahme musste die B 10 in Rt. Pirmasens zeitweise gesperrt werden, sodass es zu Verkehrsbeeinträchtigungen in Form eines größeren Rückstaus kam. Die Straßenmeisterei Landau war hinsichtlich der anschließenden Reinigung der Fahrbahn und einer Stauabsicherung ebenfalls im Einsatz.

