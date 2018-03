Polizeidirektion Landau / Großfischlingen: Grundstücksmauer ...

Großfischlingen: Grundstücksmauer und Sandsteinkreuz mit Graffiti beschmiert

Großfischlingen - In der Freitagnacht, gegen 22:50 Uhr, hat eine Gruppe von 4-5 bislang unbekannten Jugendlichen im Bereich der Hauptstraße 49 in Großfischlingen eine Grundstücksmauer und ein Sandsteinkreuz mit schwarzer Sprühfarbe beschmiert. Anschließend sind sie vermutlich in Richtung Ortsmitte geflüchtet. Sie sollen größtenteils dunkel gekleidet gewesen sein.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Edenkoben unter der Rufnummer 06323/955-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piedenkoben@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

