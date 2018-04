Polizeidirektion Landau / Großfischlingen-Hund reißt ...

Großfischlingen-Hund reißt Reh-Polizei muss es erschießen

Edenkoben - Ein Hund hat am 02. April 2018 gegen 11 Uhr in Großfischlingen ein Reh angegriffen und schwer verletzt. Ein Zeuge beobachtete die Tat und verständigte die Polizei.

Der Hund lief frei im Feld im Bereich der Verlängerung Birkenweg. Die herbeigerufene Polizei konnte für das verletzte Reh nichts mehr tun und musste es noch an Ort und Stelle erlegen.

Der Hundehalter ist bislang unbekannt. Bei dem Hund könnte es sich laut dem Zeugen möglicherweise um einen Windhund gehandelt haben. Dieser hatte helles Fell und trug ein breites, blau-grünes Halsband sowie einen Hundemantel auf dem Rücken, welchen er jedoch während der Jagd auf das Reh verloren hatte.

Zum Zeitpunkt der Tat war eine Joggerin im genannten Bereich unterwegs, welche vermutlich sachdienliche Hinweise machen kann.

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Edenkoben unter der Rufnummer 06323/955-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piedenkoben@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

