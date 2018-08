Polizeidirektion Landau / Großfischlingen - Versuchter ...

Großfischlingen - Versuchter PKW-Diebstahl

Großfischlingen - Gestern wurde bei der Polizei Edenkoben Strafanzeige wegen eines versuchten PKW-Diebstahls erstattet. Bereits in der Zeit vom 09.08.2018, 19 Uhr, bis 13.08.2018, 7 Uhr, hatten Unbekannte in der Gartenstraße versucht, einen abgestellten Fiat kurzzuschließen. Zuvor brachen die Täter das Türschloss auf und hantierten am Zündschloss, was allerdings misslang. Aus dem Fahrzeug wurden Handyhalterung, Handykabel eine Fleece Jacke sowie diverse Werkzeuge entwendet. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können oder sonstige verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 955 120 oder per E-Mail unter piedenkoben@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

