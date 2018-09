Polizeidirektion Landau / Hagenbach - Einbruch in Bäckereifiliale

Hagenbach - Einbruch in Bäckereifiliale

Hagenbach - Am Montag, dem 17.09.2018, um 04.45 Uhr, stellte eine Angestellte einer Bäckereifiliale in einem Einkaufsmarkt am Ortsausgang Richtung Berg bei Arbeitsbeginn fest, dass Unbekannte in das Geschäft eingebrochen waren. In einem Büroraum wurde der Tresor aufgebrochen und die Einnahmen der letzten drei Tage entwendet.

