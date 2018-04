Polizeidirektion Landau / Hauswand beschädigt

Hauswand beschädigt

Niederotterbach - Im Zeitraum vom 29.03.2018, 20 Uhr, bis 30.03.2018, 10 Uhr, besprühte ein unbekannter Täter in der Hintergasse in Niederotterbach die Hauswand eines Einfamilienhauses mit roter Farbe. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter der Telefonnummer 06343-9334-0 oder per E-Mail unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de zu wenden.

