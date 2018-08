Polizeidirektion Landau / Herxheim: Reifenstecher unterwegs

Herxheim: Reifenstecher unterwegs

Herxheim - 22. August 2018, 23.15 Uhr Am Mittwochabend, kurz vor Mitternacht wurde eine männliche Person mit freiem Oberkörper und barfuß im Bereich des Museums in der Oberen Hauptstraße gemeldet. Die Person führte ein langes Messer mit sich und beschädigte Autos. Die Person verschwand in Richtung Lehrgasse und konnte nicht mehr aufgegriffen werden. In der Oberen Hauptstraße konnten insgesamt sechs Autos festgestellt werden, bei denen ein oder zwei Reifen platt gestochen waren. Es besteht ein Anfangsverdacht gegen eine Person. Die Polizei bittet die geschädigten Autobesitzer, soweit noch nicht geschehen, sich unter der Telefonnummer 06341- 2870 zu melden und sucht auch weitere Zeugen des Tatgeschehens.

OTS: Polizeidirektion Landau newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117686 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117686.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landau

Telefon: 06341-287-235 www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.