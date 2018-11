Polizeidirektion Landau / Heuchelheim-Klingen, Kirchstraße ...

Heuchelheim-Klingen, Kirchstraße 20.11.2018, 16.20h Verkehrsunfallflucht

Heuchelheim-Klingen - Am 20.11.2018, zwischen 06.00 und 11.00 Uhr, wurde eine auf dem Gehweg in der Kirchstraße 10 in Heuchelheim-Klingen stehende Bank beschädigt. Den Unfallspuren nach müsste ein LKW das dortige Durchfahrsverbot missachtet und an der Engstelle die Bank beschädigt haben. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 06341/2870 an die Polizei Landau zu wenden.

