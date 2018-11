Polizeidirektion Landau / Hördt - Fahrzeug fährt an Hauswand

Hördt - Fahrzeug fährt an Hauswand

Hördt - Verhältnismäßig glimpflich ging ein Unfall aus, bei dem ein 85-jähriger Mercedes Fahrer am 09.11.18 um 17:40 Uhr in Hördt in eine Hauswand fuhr. Der Mann befuhr mit seinem PKW die Stoppelstraße in Hördt von Kuhardt kommend in Richtung Ortsmitte. Vmtl. aufgrund gesundheitlicher Probleme verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug. Bergab vor der leichten Rechtskurve an der Kirchstraße fuhr er nach links über die Gegenspur und prallte in eine Hauswand. Ersthelfer und die kurze Zeit später eintreffenden Kräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes kümmerten sich um die medizinische Versorgung des Fahrers. Die Stoppelstraße war zeitweise gesperrt. Der Verkehr wurde umgeleitet.

