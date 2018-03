Polizeidirektion Landau / Hördt - Heckscheibenwischer abgerissen

Hördt - Heckscheibenwischer abgerissen

Hördt - Die Heckscheibenwischer zweier in Hördt abgestellter Autos wurden durch einen unbekannten Täter abgerissen. Die beiden Fahrzeuge waren in der Zeit vom 14.03.18, 21 Uhr bis 15.03.18, 8 Uhr und 15.03.18, 6 bis 12 Uhr in der Wörthstraße abgestellt. Zeugen, welche die Tat beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizei Germersheim unter 07274-9580 oder per Mail unter pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.

