Polizeidirektion Landau / Hoher Sachschaden - PKW gegen ...

Hoher Sachschaden - PKW gegen Hauswand gefahren

Impflingen - 13. Mai 2018 2018, 14:25 Uhr Ein 72-jähriger Fahrzeugführer aus dem Kreis Germersheim verlor vermutlich infolge eines plötzlichen körperlichen Gebrechens die Kontrolle über seinen PKW und stieß in der Ortsmitte von Impflingen in der Hauptstraße gegen eine Hauswand. Im weiteren Verlauf kreuzte er die Fahrbahn und stieß auf gegenüberliegenden Seite gegen eine Hauswand und ein Einfahrtstor. Der 72-jährige Mann wurde später im Krankenhaus aufgesucht. Außer wenigen Abschürfungen gab er an, unverletzt zu sein und hatte keine Erinnerung an das Unfallgeschehen. An seinem Oberklassefahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 50.000 Euro. Der Fremdschaden wird auf 4.500 Euro geschätzt. Im Einsatz war noch ein Rettungshubschrauber, welcher den Notarzt zur Unfallstelle flog. Die Hauptstraße musste zeitweise voll gesperrt werden.

