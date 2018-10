Polizeidirektion Landau / Holzdiebstahl

Holzdiebstahl

Kandel - In der Zeit von 13.09-15.09.18, wurden in Kandel, in der Nähe der Kläranlage, 8-12 Ster Holz im Wert von 1000.-EUR entwendet. Der Abtransport erfolgte mit einem Fahrzeug mit Zwillingsbereifung. Hinweise an die Polizei unter Telefonnummer 07271/92210 oder per Email unter piwoerth@polizei.rlp.de

