Polizeidirektion Landau / Insheim: 24. August 2018, 22.08 Uhr ...

Insheim: 24. August 2018, 22.08 Uhr Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang

Landau - Durch einen Verkehrsteilnehmer wurde der Polizeiinspektion Landau ein Verkehrsunfall auf der L 543 zwischen Insheim und Herxheim bei Landau mitgeteilt. Ein Audi A3 sei dort an einen Baum gefahren und steht nun in Flammen. Die Einsatzkräfte konnten dies vor Ort so bestätigt feststellen. Der oder die Fahrzeugführer/in konnte sich nicht mehr aus dem Pkw befreien und verstarb am Unfallort. Der genaue Unfallhergang ist derzeit noch unklar; die Ermittlungen dauern an. Schadenshöhe ca. 20.000 EUR.

