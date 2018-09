Polizeidirektion Landau / Insheim: Zusammenstoß mit ...

Insheim: Zusammenstoß mit Mähfahrzeug der Straßenmeisterei

Insheim - 17. September 2018, 14 Uhr Am Montagnachmittag war ein Mähfahrzeug der Straßenmeisterei entlang der Landstraße zwischen Insheim und Herxheim unterwegs. Am Unimog waren während der Mäharbeiten in der Bankette die gelben Rundumleuchten und am Heck ein gelb blinkendes Kreuz eingeschaltet. Als der Unimog-Fahrer nach links in einen Feldweg abbiegen wollte, überholte ein 25-jähriger Mann in seinem VW Golf die Arbeitsmaschine, unter verbotswidriger Benutzung der Sperrfläche und der Fahrstreifenbegrenzung. Es kam zum Zusammenstoß mit dem Unimog. Dabei wurde das Mähwerkzeug beschädigt. Der Schaden wird auf rund 2500 Euro geschätzt. Schlimmer erwischte es den nagelneuen VW Golf, der erst im August zugelassen war. Die gesamte Beifahrerseite und der vordere Kotflügel wurden beschädigt (siehe Bild), so dass man von einem Totalschaden ausgehen muss.

