Polizeidirektion Landau / Jockgrim - Nach dem Streit noch ...

Jockgrim - Nach dem Streit noch betrunken weggefahren

Jockgrim - Jockgrim; Zunächst wurden die Polizeibeamten am 28.09.2018 um 01:30 Uhr zu einer Streitigkeit in einem Lokal in der Bahnhofstraße gerufen. Nachdem die beiden alkoholisierten weiblichen Gäste beruhigt werden konnten, entfernten sich die Beteiligten zu Fuß nach Hause. Gegen 02:20 Uhr wurde jedoch erneut mitgeteilt, dass einer der Beteiligten versuchen würde andere Gäste zu provozieren. Bei der Anfahrt kam den Beamten einer der ursprünglich Beteiligten mit einem PKW entgegen. Der Fahrer war bei der Kontrolle so alkoholisiert, dass ein Vortest nicht durchgeführt werden konnte. Der 34-jährigen Frau wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt.

