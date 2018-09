Polizeidirektion Landau / Jockgrim - Unfall + Folgeunfall

Jockgrim - Unfall + Folgeunfall

Jockgrim - Am 14.09.18 gegen 18:55 Uhr kam es auf der B9 an der Ausfahrt Jockgrim zunächst zu einem Unfall zwischen einer Seat-Fahrerin und einem BMW-Fahrer. Der 50-jährige erkannte zu spät, dass die 51 Jahre alte Frau an der Einmündung zur K25 verkehrsbedingt anhalten musste und fuhr auf. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3500.-EUR. Direkt dahinter wollte eine 65-jährige Renault-Fahrerin die Unfallstelle umfahren und setzte deshalb mit ihrem Pkw zurück. Sie übersah die hinter ihr wartende 39 Jahre alte Fahrerin eines Seat, so dass es zum Zusammenstoß kam. Es entstand hier ein Schaden von etwa 700.-EUR.

OTS: Polizeidirektion Landau newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117686 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117686.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wörth am Rhein

Telefon: 07271 92210

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.