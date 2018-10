Polizeidirektion Landau / Jockgrim - Verkehrsunfall mit ...

Jockgrim - Verkehrsunfall mit Kinderwagen

Jockgrim - Am 05. Oktober befuhr ein 22-jähriger PKW-Fahrer gegen 17:45 Uhr die Akazienstraße in Jockgrim gegen die tiefstehende Sonne und übersah vermutlich aufgrund dessen beim Linksabbiegen in die Ahornstraße eine 31-Jährige, die zum selben Zeitpunkt im Einmündungsbereich mit ihrem Kinderwagen die Straße überquerte. Kinderwagen und Mutter wurden vom PKW erfasst und wenige Meter mitgeschleift. Die einjährige Tochter, die sich im Kinderwagen befand, fiel heraus und verletzte sich am Kopf. Auch ihre Mutter trug durch den Verkehrsunfall Verletzungen davon.

