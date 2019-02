Polizeidirektion Landau / Kandel - Brand von Mülltonnen

Kandel - Brand von Mülltonnen

Kandel - Am Abend des 21.02.2019 kam es zum wiederholten Male zu einer Sachbeschädigung durch Feuer in Kandel. Zunächst unbekannte Täter zündeten insgesamt vier Mülltonnen hinter der Bienwaldhalle an. Durch Zeugenhinweise und einer kurz zuvor durchgeführten Personenkontrolle durch die Polizei konnten die beiden 18jährigen Täter ermittelt werden. Sie verursachten Sachschaden in einer Höhe von ca. 300,-EUR.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Wörth am Rhein unter der 07271/92210 oder piwoerth@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

