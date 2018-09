Polizeidirektion Landau / Kandel - Verkehrsunfall durch ...

Kandel - Verkehrsunfall durch überhöhte Geschwindigkeit

Kandel - Am Montag, dem 17.09.2018, um 19:05 Uhr, befuhr ein 19-jähriger Autofahrer mit seinem Kleinwagen die L 544 von Kandel kommend in Fahrtrichtung Langenberg. Auf gerader Strecke kam er, vermutlich infolge Überhöhter Geschwindigkeit, nach rechts auf den Grünstreifen und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Das sich drehende Auto streifte ein in gleicher Richtung fahrendes Auto seitlich und stieß frontal mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Das Fahrzeug des Unfallverursachers kam nach links von der Fahrbahn ab und blieb in der Böschung stehen. Glücklicher Weise wurden keine Personen verletzt. Der Gesamtschaden wird auf etwa 25000 Euro geschätzt.

