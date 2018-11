Polizeidirektion Landau / Kirrweiler - Verkehrsunfall mit ...

Kirrweiler - Verkehrsunfall mit flüchtendem Fahrzeugführer Kirrweiler - Sachbeschädigung

Edenkoben - In der Halloweennacht (31.10. auf den 01.11.), gegen 3 Uhr, kam es im Bereich der L516 aus Edenkoben kommend am dortigen Kreisel zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle entfernte, ohne sich um den verursachten Schaden zu kommen. Eine 18-jährige Frau befuhr die L 516 von Edenkoben kommend in Richtung Maikammer. Am dortigen Kreisel fuhr ein dunkler PKW aus Kirrweiler kommend in den Kreisverkehr ein, ohne die Vorfahrt der jungen Frau zu beachten. Die PKW Fahrerin konnte zwar noch reagieren, den Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge aber nicht mehr verhindern. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle. Die Beifahrerin konnte das Kennzeichen des unfallverursachenden Fahrzeuges ablesen. Die Fahrzeuginsassen blieben unverletzt. Der Sachschaden am PKW der 18-Jährigen beträgt ca. EUR 6.000.-

Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

In der Marktstraße in Kirrweiler kam es in der Nacht zum 01.11. zu einer Sachbeschädigung. Bisher unbekannte Personen verbogen die Verzierungselemente an einem Gartenzaun.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Edenkoben telefonisch 06323-955-0 oder per Email in Verbindung zu setzen. piedenkoben@polizei.rlp.de

Harald Reichel, EPHK

OTS: Polizeidirektion Landau newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117686 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117686.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben 06323-955-0

Telefon: 06341-287-0 www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.

- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/blaulicht/bilder -