Polizeidirektion Landau / Kirrweiler- Warum es wichtig ist ...

Kirrweiler- Warum es wichtig ist einen Führerschein zu haben

Kirrweiler - Am 13.10.2018, gegen 15:00 Uhr, wurde der Polizeiinspektion Edenkoben ein angeblich brennender PKW auf der A65, Fahrtrichtung Ludwigshafen, zwischen den Anschlussstellen Edenkoben und Neustadt-Süd gemeldet. Es stellte sich heraus, dass es sich lediglich um einen Pannen-PKW handelte, bei dem es im Motorraum zu einer Rauchentwicklung kam. Die Feuerwehr war mit 6 Fahrzeugen und 22 Mann im Einsatz. Hierdurch kam es auf der A65 zu einem kleinen Rückstau. Am Stauende bremste verkehrsbedingt auf dem linken Fahrstreifen zunächst ein 36 jähriger Skoda-Fahrer aus dem Landkreis Alzey-Worms. Ein 18-jähriger Mercedes-Fahrer aus Karlsruhe erkannte dies zu spät und fuhr auf den Skoda auf. Der PKW Mercedes war erheblich im Frontbereich beschädigt, war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der PKW Skoda wies erhebliche Beschädigungen im Heckbereich auf. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 14.000 Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Unfallverursacher aus Karlsruhe nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Nach eigenen Angaben hatte dieser bisher lediglich eine praktische Fahrstunde absolviert. Es dürfte daher nicht nur der geringe Sicherheitsabstand unfallursächlich gewesen sein, sondern auch die fehlende Fahrpraxis in Verbindung mit der nicht vorhandenen Kenntnis hinsichtlich des zu erwartenden Anhalteweges bei einem Bremsvorgang. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Der junge Mann muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten.

