Polizeidirektion Landau / Kirrweiler_Pkw-Fahrer unter Einfluss ...

Kirrweiler_Pkw-Fahrer unter Einfluss von berauschenden Mitteln

Kirrweiler - Am 12.05.2018 gegen 10:00 Uhr wurde der 33-jährige Pkw-Fahrer aus Bad Bergzabern in Kirrweiler einer Verkehrskontrolle unterzogen, bei der drogentypische Auffälligkeiten festgestellt wurden. Der Fahrer wurde zur Entnahme einer Blutprobe auf die Dienststelle gebracht. Die Durchsuchung seiner Taschen brachte dann noch Kleinmengen an Amphetamin und Marihuana ans Licht. Neben einer Strafanzeige wegen Betäubungsmittelbesitz muss er wegen der Fahrt unter Einfluss von berauschenden Mitteln mit einem Bußgeld über mindestens 500EUR rechnen und darf zunächst keine Kraftfahrzeuge mehr fahren.

