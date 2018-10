Polizeidirektion Landau / Körperliche Auseinandersetzung mit ...

Körperliche Auseinandersetzung mit neuer Bekanntschaft

Sankt Martin - Sankt Martin (06.10.2018) - Am Samstagabend wurde die Handtasche einer Frau in Sankt Martin gestohlen. Der Lebensgefährte der Geschädigten hatte den Verdacht, dass die Tasche womöglich durch ein Pärchen entwendet wurde, das die beiden im Laufe des Tages kennenlernten. Aufgrund dessen wollte er dieses zur Rede stellen. Im Rahmen dieses Gespräches, kam es dann zur körperlichen Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern, die in einem Gebüsch liegend endete. Einer der Beiden wurde hierbei leicht an der Schulter verletzt und begab sich im Anschluss zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Der andere Beteiligte muss sich nun wegen einer Körperverletzung verantworten. Wer die Handtasche letztendlich entwendet ist nach wie vor noch ungeklärt.

