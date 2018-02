Polizeidirektion Landau / Körperverletzungen am Königskeller

Körperverletzungen am Königskeller

Germersheim - Zwischen einer Schlägerei mit mehreren Beteiligten kam es am frühen Morgen des 03.02.2018. Eine aufmerksame Passantin meldete mehrere Personen, die gegenseitig auf sich einschlagen würden. Vor Ort konnten lediglich die Geschädigten angetroffen werden, bei welchen einer eine Platzwunde am Kopf davontrug. Hinweise zu den Tätern liegen bislang nicht vor. Während der polizeilichen Maßnahme störte ein 35 jähriger Germersheim ständig die Einsatzkräfte. Aufgrund seines aggressiven Auftretens und dem Grad seiner Alkoholisierung, musste er in Gewahrsam genommen werden. Die Polizei hat Ermittlungen hinsichtlich der Täter aufgenommen.

Hinweise werden durch die Polizei Germersheim entgegen genommen.

OTS: Polizeidirektion Landau newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117686 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117686.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau

Telefon: 06341-287-0 www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.