Polizeidirektion Landau / Landau: 07.04.2018, 20.50 Uhr Zwei ...

Landau: 07.04.2018, 20.50 Uhr Zwei Fahrzeuge komplett ausgebrannt

Landau - Am Samstagabend wurde durch einen Zeugen ein Pkw-Brand auf dem Parkplatz des Fastfood Restaurants Mc Donalds in Landau gemeldet. Aus ungeklärter Ursache fing ein dort abgestellter Golf 1er Feuer, welches sich dann auf ein weiteres Fahrzeug ausbreitete. Die beiden Fahrzeuge brannten komplett aus. Ein weiterer Pkw wurde durch die entstandene Hitze ebenfalls beschädigt. Ob ein Schaden am Belag der Fahrbahn entstand, muss noch geklärt werden. Derzeit wird von einem technischen Defekt ausgegangen. Hinweise auf eine Brandstiftung oder einen unsachgemäßen Gebrauch bestehen nicht. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 20000 Euro.

