Polizeidirektion Landau / Landau, 24.3.19, 09.00 Uhr,

Landau, 24.3.19, 09.00 Uhr,

Landau - Nachdem der amtsbekannte Zechbetrüger am Sonntagmorgen (24.3.19, 09.00 Uhr) wieder einen Einkauf an einer Tankstelle in Landau durchführen wollte, aber erkannt und des Tankstellengeländes verwiesen wurde, griff er sich eine Schachtel Zigaretten aus der Auslage im Wert von 6EUR und verließ die Tankstelle. Eine Strafanzeige wegen Hausfriedensbruches und Diebstahls wurde erstattet.

