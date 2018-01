Polizeidirektion Landau / Landau / A 65 - Verkehrsunfall unter ...

Landau / A 65 - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss mit drei leichtverletzten Personen

Landau - Am Sonntagmorgen, gegen 03.00 Uhr befuhr eine 41-jährige Pkw-Fahrerin aus dem Kreis Südliche Weinstraße die A65 in Fahrtrichtung Ludwigshafen. In Höhe der Brückenbaustelle bei Landau-Dammheim verringerte ein vorausfahrender 60-jähriger PKW-Fahrer aus dem Kreis Südliche Weinstraße auf Grund der dortigen Geschwindigkeitsbegrenzung langsam seine Geschwindigkeit. Die 41-jährige fuhr ungebremst auf dessen Pkw auf. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die 41-jährige stand deutlich unter Alkoholeinfluss. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,56 Promille. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen. Der 60-jährige und seine beiden 21-jährigen Mitfahrer wurden durch den Verkehrsunfall leicht verletzt und wurden mittels Krankenwagen zur weiteren Untersuchung und Behandlung in ein Krankenhaus verbracht.

OTS: Polizeidirektion Landau newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117686 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117686.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Edenkoben

Telefon: 06323-9550 www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.