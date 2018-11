Polizeidirektion Landau / Landau/A65 - ...

Landau/A65 - Verkehrsgefährdung/Suche nach gelbem Pritschenwagen

Landau/A65 - Zu einer Straßenverkehrsgefährdung und Nötigung kam es gestern Mittag (15.11.2018, 15.25 Uhr) auf der A65 bei der AS LD-Süd in Fahrtrichtung Ludwigshafen. Ein 68-jähriger Autofahrer befand sich auf der Überholspur, als von hinten plötzlich ein BMW angeschossen kam und ihn mit Lichthupe bedrängte. Als die Möglichkeit bestand, überholte der BMW-Fahrer den 68-Jährigen auf der rechten Fahrspur, scherte knapp vor ihm ein und bremste sein Fahrzeug abrupt ab. Nur durch eine schnelle Reaktion konnte ein Verkehrsunfall verhindert werden. Diesen Vorfall hat auch ein Fahrer eines gelben Pritschenwagens beobachtet. Dieser und weitere Verkehrsteilnehmer, die diese Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 oder per E-Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

