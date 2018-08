Polizeidirektion Landau / Landau A65 - Niveauloses Verhalten ...

Landau A65 - Niveauloses Verhalten von "Fußballfans"

Landau A65 - Am 25.08.2018, gegen 06:35 Uhr, wurde hiesiger Dienststelle eine leblose Person an einer Autobahnbrücke der A65 bei Landau hängend gemeldet. Es handele sich um die Brücke nach dem Neubau der Brücke an der Ausfahrt zur B272, Fahrtrichtung Ludwighafen. Vor Ort entpuppte sich die leblose Person als selbstgebastelte Puppe in Lebensgröße mit rot-weißer Kleidung und einem großen "KL" auf der Brust. Sie war an der Brücke "aufgeknüpft" und dürfte in unmittelbarem Zusammenhang mit dem heute stattfindenden 3.Liga-Spiel des 1.FC Kaiserslautern gegen den Karlsruher SC stehen. Man kann nur hoffen, dass das Niveau des Fußballspieles besser ist, als das Niveau dieser "Installation".

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Edenkoben unter der Rufnummer 06323/955-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piedenkoben@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

