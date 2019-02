Polizeidirektion Landau / Landau, Albert-Einstein-Straße, ...

Landau, Albert-Einstein-Straße, 24.2.2019, 05.00 Uhr Körperverletzung

Landau - Am 24.2.19, gegen 05.00 Uhr, kam es in Landau, Albert-Einstei-Straße vor einer Diskothek zu einer Körperverletzung nach einem Streit zweier junger Männer. Eine zunächst unbeteiligte Person versuchte die beiden Streithähne zu trennen und erhielt dabei einen Faustschlag ins Gesicht. Der Geschädigte musste zur Versorgung der blutenden Wunde durch einen Rettungswagen in ein Landauer Krankenhaus verbracht werden. Der 19-jährige Schläger flüchtete und konnte im weiteren Tatortbereich noch festgestellt werden. Er war erheblich alkoholisiert und muss sich einem Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung stellen.

OTS: Polizeidirektion Landau newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/117686 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_117686.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Landau

Telefon: 06341-287-0 www.polizei.rlp.de/pd.landau

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung frei.